Набиуллина оценила влияние ИИ на рынок труда

Искусственный интеллект (ИИ) не оставит без работы много людей, появится потребность в новых рабочих местах на фоне развития индустрии.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на международной конференции Data fusion.

"Мне кажется, страхи в этой области чрезмерные. Вот про молоток сегодня говорили, что он пойдет сам по себе гулять, если не станет инструментом. Наверное, такой же и здесь специальный страх существует. Но совсем, на мой взгляд, не стоит бояться, что у нас останется много людей, которые не найдут работу. Еще раз вспоминаю - когда у нас была промышленная революция, у нас уменьшилась доля людей, которые работали в сельском хозяйстве, тяжелым трудом добывая хлеб, но увеличилось количество людей, которые работают в индустрии", - сказала она.

По словам Набиуллиной, сейчас происходит такой же структурный сдвиг - это будет рост производительности труда, будет больше продуктов и сервисов.