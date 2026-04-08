За неделю с 31 марта по 6 апреля инфляция в России ускорилась с 0,17 процента неделей ранее до 0,19 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Главный вклад в общий рост внесли услуги, за неделю подорожавшие на 0,39 процента. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,07 процента, а продовольственные — на 0,17 процента. Среднесуточный рост цен по сравнению с апрелем прошлого года ускорился более чем в два раза. С начала года инфляция составляет 3,15 процента.

Сильнее всего за неделю подорожали услуги отдыха в санатории (плюс 2,1 процента) и помидоры (плюс 2 процента), а наибольшее снижение стоимости наблюдается в поездках в отдельные страны Юго-Восточной Азии (минус 3,05 процента) и огурцы (минус 2,63 процента).

Недельная инфляция вернулась в повышенную зону со второй половине марта. До этого несколько недель подряд она оставалась в районе 0,1 процента.

Ранее сообщалось, что в марте уровень инфляционных ожиданий россиян на год вперед вырос с 13,1 до 13,4 процента, а наблюдаемая инфляция — с 14,5 до 15,6 процента.