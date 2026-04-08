Бюджет Украины практически лишился «подушки безопасности»

Руководство Украины с начала года почти полностью потратило средства из резервного фонда государственного бюджета. На данный момент там остался всего 1%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по состоянию на 8 апреля в резервном фонде из 49,42 млрд гривен ($1,12 млрд) осталось всего 0,5 млрд гривен ($11,4 млн).

«То есть 1%», — уточнил Железняк.

По его словам, последние деньги ушли на выплаты по программе «Национальный кешбэк», которая была запущена правительством Украины в марте этого года.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что бюджета Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) хватит до начала мая 2026 года, что чуть дольше, чем ожидалось ранее. По данным издания, эксперты опасались, что украинские власти, столкнувшиеся с дефицитом бюджета в $50 млрд, потратят все средства уже к концу марта. Однако ситуация изменилась после того, как МВФ в феврале одобрил Киеву кредит в размере $8,1 млрд.

3 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о получении первого транша от МВФ в размере $1,5 млрд по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования.