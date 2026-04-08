На этот раз создателем биткоина называют британского бизнесмена и программиста Адама Бэка — одного из самых влиятельных людей в криптосообществе, пишет The New York Times.

С 2008 года изобретателем биткоина считался некто Сатоши Накамото — то ли человек, то ли группа людей, опубликовавших манифест, описывающий устройство биткоина. После 2011 года эта виртуальная личность исчезла из публичного пространства. Выдвигались сотни версий, кто мог скрываться под псевдонимом Накамото: американский бизнесмен, канадский программист, финский социолог и даже ирландский студент.

Выйти на след мистера Бэка удалось журналисту The New York Times Джону Карайру. Он около года сопоставлял публикации в соцсетях всех «подозреваемых» и текст того самого манифеста:

«Список разросся до более чем 100 слов и фраз, заняв несколько страниц в блокноте. Одна фраза («угроза для сети») звучала как строчка из научно-фантастического фильма, остальные намекали на странные сочетания британского аристократического стиля, американского реднека, компьютерного гика и криптографа. «Я провел беглый поиск, чтобы проверить, использовал ли кто-либо из примерно дюжины человек, которых чаще всего подозревают в том, что они и есть Сатоши, выделенные термины. Как я и надеялся, один человек совпал почти по всем параметрам. Это был мистер Бэк. Присмотревшись к нему, я понял: у него есть несколько черт, характерных для Сатоши. Во-первых, он был британцем и криптографом. А что еще важнее, мистер Бэк изобрел hashcash — статистическую систему решения головоломок, которую Сатоши позаимствовал для майнинга биткоинов. Еще сам Сатоши упоминал мистера Бэка и его детище в своем техническом манифесте».

По версии автора расследования, Адам Бэк задолго до появления биткоина в деталях описывал систему, которую потом реализовал Накамото. Параллельно редакция The New York Times заказала независимую экспертизу французскому лингвисту. И он кроме мистера Бэка назвал еще одного очевидного претендента — американского программиста Хэла Финни, скончавшегося в 2014 году.