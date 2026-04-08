Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном

Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС.

К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% до 93,36 доллара за баррель.

Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% до 93,87 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

Власти исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.