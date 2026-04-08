Падение ВВП России в первом квартале оценено

В первом квартале 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) России сократился на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года, подсчитали в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП).

На сайте научной организации отмечается, что в последний раз отечественная экономика падала по итогам квартала в январе-марте 2023 года (минус 1,9%), но тогда на показатель повлияла высокая база 2022 года.

Ранее ИНП предупреждал о возможном ухудшении своего годового прогноза после обработки данных за январь-февраль. Теперь же за весь год институт ожидает не слабого роста, а сокращения ВВП на 0,6%.

В то же время в документе отмечается, что в расчет еще не принимались последствия военных событий на Ближнем Востоке, которые способны привести к неожиданному росту нефтегазовых доходов российского бюджета.