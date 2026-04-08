ЦБ резко понизил курс доллара в России

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 9 апреля, составят примерно 78,3 рубля. Для сравнения, в среду, 8 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне около 78,75 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты почти на 45 копеек.

Официальный курс евро, напротив, вырос на 53 копейки — с 91,03 до 91,56 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, остались почти без изменений, на уровне 11,46 рубля.

Ранее рубль окреп к доллару на рынке Forex. В среду, 8 апреля, курс американской валюты впервые с 5 марта опустился ниже 78 рубля. На минимуме доллар торговался по 77,97 рубля.

Ряд экспертов называет тенденцию чрезмерного укрепления рубля вредной для российской экономики. Об этом, в частности, предупреждал глава ВТБ Андрей Костин. При таком раскладе, пояснял он, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет лишается дополнительных поступлений с продаж энергоресурсов. Более оптимальным вариантом Костин счел коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ способствует лишь дополнительному укреплению рубля, посетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.