CNN: агрессия США против Ирана привела к крупнейшему в истории нефтяному кризису

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива спровоцировали беспрецедентный кризис на мировом энергетическом рынке.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что ситуация с закрытием для судов Ормузского пролива привела к «заморозке» поставок примерно 12—15 млн баррелей сырой нефти в сутки.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена галлона обычного бензина в США с начала войны выросла на $1,18, или на 40%, до $4,16.

В статье подчёркивается, что «потребуются недели, если не месяцы» для нормализации ситуации с ценами.

Также остаются неясными условия, на которых танкерам будет разрешён проход через пролив.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель на время перемирия между Вашингтоном и Тегераном.