Банк России закрыл часть данных об операциях с валютой

Данные об операциях с валютой крупнейших экспортеров и доле чистых продаж валюты к экспортной выручке пропали из обзора рисков финансовых рынков от Банка России. Документ опубликован на сайте регулятора.

В феврале в аналогичном документе сообщалось, что экспортеры сократили продажи валюты на 31 процент, до 3,5 миллиарда долларов. Результат объясняли падением цен на российскую нефть, что привело к заметному снижению выручки.

Тогда на фоне дефицита иностранной валюты рубль начал слабеть, пока Минфин не сообщил о временной приостановке бюджетного правила и, соответственно, продаж иностранной валюты и золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое решение, позднее утвержденное до 1 июля, позволило рублю отыграть часть потерь.

В мартовском обзоре указано, что по итогам месяца к доллару рубль ослабел на 5,2 процента, а к юаню — на 4,5 процента, но в целом остался в районе среднего курса за 2025 год.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что не понимает, для чего правительство и Центробанк укрепляют рубль. По его словам, слишком крепкая национальная валюта не только бьет по экспортерам, но и сокращает доходы бюджета, который был принят из расчета среднего годового курса, равного 92,2 рубля за доллар.