«СимбИИоз»: в Москве обсудили необходимость регулирования и новые роли искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности

7 апреля в Москве состоялся стратегический митап «СимбИИоз: вызовы и выгоды интеграции искусственного интеллекта в производство и бизнес-процессы». Мероприятие было организовано оргкомитетом Национальной премии «Приоритет: Цифра - 2026» в рамках цикла дискуссий «Технологии здесь и сейчас» и прошло в Общественной палате РФ. На площадке собрались ведущие эксперты в области искусственного интеллекта, ИТ и представители бизнеса для рассмотрения ключевых вопросов внедрения и развития ИИ-технологий в различных сферах экономики страны.

Работа митапа состояла из двух круглых столов. В рамках первой части мероприятия «Симбиоз VS соперничество: от предиктивного ИИ агента к генеративному ИИ партнеру» участники обсудили новые роли разработчиков в условиях роста автоматизации и возможность полной замены программистов нейросетями. Была поднята тема регулирующих мер и вызовов, связанных с развитием ИИ, вопросы кибербезопасности и управление ИИ-архитектурами. Собравшиеся отметили необходимость развития экосистемы ИИ-агентов и доменной экспертизы для повышения эффективности бизнес-процессов и ускорения цифровой трансформации.

В ходе развернувшейся дискуссии, сопредседатель Экспертного совета премии «Приоритет: Цифра - 2026», исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что сегодня рынок ИИ находится в фазе осмысления: несмотря на накопленный опыт внедрения, экономика многих проектов остается отрицательной. - «При этом усиливаются риски в сфере информационной безопасности и правовые неопределенности, что делает тему регулирования все более актуальной. Важно, что не каждая задача требует внедрения генеративного ИИ. Во многих случаях для повышения эффективности достаточно роботизации и классических инструментов автоматизации - и именно этот баланс сегодня становится ключевым для бизнеса», - добавил сомодератор митапа.

Управляющий директор ROBIN Павел Борченко рассказал, что лучше всего внедрение ИИ происходит у клиентов, которые ставят себе задачу исключить конкретную рутинную операцию, а не просто внедрить искусственный интеллект или закрыть KPI. – «Часто такое решение получается алгоритмическим и лишь частично завязанным на ИИ, что делает результат более предсказуемым и менее требовательным к инфраструктуре», - заключил спикер.

В рамках второго блока «Симбиоз VS соперничество: как ИИ адаптируется к конкретным сферам применения» собравшиеся ознакомились с практическими кейсами внедрения роботизации и ИИ в государственных и коммерческих структурах в разных городах России, а также с инновациями в промышленных секторах, включая нефтегазовую, горно-металлургическую промышленность и бизнес-платформы. Так, руководитель направления по внедрению генеративных ИИ-решений компании «Норникель» Сергей Мамзин представил доклад, демонстрирующий, что компания достигла впечатляющих результатов в применении ИИ - от добычи сырья до управленческих решений и автоматизации офисных процессов. Тему продолжил профессор и директор лаборатории Сбер-Сколтех Алексей Зайцев. Он рассказал про успешный опыт использования ИИ, который позволил изменить бизнес-процессы в нефтегазовой и банковской отрасли, а также отметил регуляторные вызовы, связанные с внедрением ИИ в медицине. Он отдельно подчеркнул важность безопасного использования ИИ: внедрение отдельных guardrails поверх генеративного ИИ позволяет эффективно снизить возможные модельные риски, связанные с внедрением генеративных моделей.

«Сегодня повестка насыщенная и крайне полезна: реальный опыт внедрений, запусков и, чего уж говорить, провалов пилотов. Секреты успеха, на мой взгляд, в следующем: реалистичность решения, технологическая готовность, грамотное управление проектом в условиях неопределённости, открытость к решениям рынка, измеримая экономическая эффективность и при этом определенная свобода и проактивная позиция в тестировании гипотез. Нужна так же политическая воля: видение и поддержка высшего руководства», - прокомментировал сомодератор встречи, член Правления НП «РУССОФТ», учредитель NooSoft.ru, член Экспертного совета премии «Приоритет: Цифра - 2026» Виталий Лажинцев.

В митапе также приняли участие заместитель директора департамента управления данными Департамента информационных технологий города Москвы Александр Филатов, президент Союза Технологических Компаний Евгения Дмитриева, президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко, исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (ЛРИИ), директор АНО «ЦТИ «Нейролаб» Вячеслав Береснев, начальник управления цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом» Диана Сюняева, технический директор Солар Евгений Федоров, советник генерального директора Content AI Олег Сажин и номинанты премии с актуальными кейсами внедрения ИИ. Спикеры затронули вопросы адаптации ИИ к конкретным сферам и роль человеческого фактора в будущем автоматизированных систем.

Организаторы мероприятия отметили, что развитие ИИ открывает новые возможности для бизнеса и государства, требуя при этом ответственного подхода и учёта этических, правовых и технических аспектов.

