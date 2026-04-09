Названа шокирующая цена «евроразвода» Армении с ЕАЭС и СНГ

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ ради вступления в Евросоюз может стать фатальным для экономики республики, считают в Госдуме. Об этом пишут «Известия».

По подсчётам экспертов, после введения западных санкций в 2022 году Ереван заработал около 3 миллиардов долларов дополнительного ВВП благодаря реэкспорту в РФ и притоку российского капитала. Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев уточнил, что армянская экономика получила примерно 14% ВВП сверх тренда.

Товарооборот Москвы и Еревана по итогам 2024 года вырос почти в пять раз, достигнув 11,7 миллиарда рублей. Однако в 2025-м из-за сближения Армении с Евросоюзом он упал вдвое — до 6,4 миллиарда.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук намекнул, что российские предприниматели могут ответить симметрично, если армянский бизнес начнут выдавливать из республики.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Еревану нет смысла выходить из ЕАЭС, иначе армянскую экономику ждут серьёзные потери. В свою очередь генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил «Известиям», что Ереван пока не уведомлял о желании выйти из содружества.