Нефтяники опротестовали плату за проход через Омурзский пролив

Руководители нефтяных компаний опротестовали перед властями США разрешение Ирану взимать плату за проход через Омурзский пролив.

Как сообщило Politico со ссылкой на представителя отрасли, в американской администрации отвечают на жалобы «не холодным отказом».

«Скорее это что-то вроде: «Да, хорошо, мы примем к сведению», — сказал собеседник издания.

Компании выражают обеспокоенность напрямую Трампу, но мягко, так как политик «крайне чувствителен к оценке этой войны, а потому давление на него сейчас считается рискованным».

Нефтяники на встрече с представителями власти США отметили, что уступка Ирана приведёт к увеличению стоимости каждой поставки нефти на $2,5 млн.

Ранее издание Financial Times писало, что Иран требует от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.