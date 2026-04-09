В ЦБ оценили устойчивый коридор инфляции в России

Устойчивый уровень инфляции в России, по последним оценкам, остается в коридоре 4-5%, несмотря на всплеск цен в начале года, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

О сохранении устойчивых инфляционных показателей в диапазоне 4-5% сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске, передает ТАСС.

«Несмотря на тот всплеск инфляции, который был в начале года, внимательно проанализировав всю статистику, мы пришли к выводу, что устойчивые показатели инфляции не изменились. Они находятся в диапазоне 4-5%», – сказал он.

Тремасов отметил, что на ускорение инфляции в январе и феврале 2024 года повлиял ряд факторов, в том числе рост НДС. Он добавил, что сошлось еще несколько разовых факторов, среди которых повышение тарифов на услуги ЖКХ и акцизов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов накануне апрельского заседания регулятора заявлял о возможности как дальнейшего снижения ключевой ставки, так и взятия паузы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала: всплеск инфляции в январе был связан с увеличением налогов и во второй половине месяца начал сходить на нет.

Министр экономического развития Максим Решетников заявлял: в первой половине года инфляция ускорилась из-за повышения НДС и переноса части продовольственной инфляции на январь.