Эксперт спрогнозировал падение цен на нефть

Конфликт на Ближнем Востоке положит конец периоду высоких нефтяных цен, и уже к следующему году средние котировки Brent могут опуститься до $60 за баррель. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

По его мнению, если война в Ираке в 2003 году открыла эпоху дорогой нефти, то нынешний иранский конфликт эту эпоху завершит. Эксперт отметил, что для стран-импортеров нефти наступает очень благоприятное время, тогда как экспортерам придется столкнуться с жесткой конкуренцией. Снижение котировок, по его оценке, произойдет либо во второй половине 2026 года, либо в 2027-м.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном, а глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива. Цены на нефть отреагировали резким падением: в среду днем Brent опускалась ниже $91 за баррель, хотя еще во вторник превышала $100.

Родионов объяснил, что после завершения конфликта сойдутся два тренда: замедление роста спроса из-за перехода на электромобили и увеличение предложения как со стороны стран вне ОПЕК+, так и внутри альянса. Это и приведет к снижению котировок.