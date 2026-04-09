Стало известно о сверхдоходах России от нефти

Российский бюджет на 2026 год составлен исходя из цены Urals в $59 за баррель, что должно принести казне 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако, по оценкам опрошенных «Известиями» аналитиков, реальные поступления могут оказаться существенно выше.

Сейчас российская нефть торгуется дороже $90 за баррель. Даже после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном котировки снизились незначительно. По подсчетам экономиста Ольги Гогаладзе, каждый лишний доллар в цене барреля дает бюджету около 180 млрд рублей в год.

Если в среднем за 2026 год Urals будет стоить $60–62, то сверхдоходы составят порядка 1 трлн рублей. Аналитик Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global допускает, что при благоприятном раскладе эта сумма может вырасти до 2 трлн рублей.

При этом возвращения к январским $65 за баррель в ближайшие месяцы ждать не стоит. С начала марта ударам подвергалась нефтегазовая инфраструктура, и, как отмечает управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, до сих пор непонятно, какой объем добычи реально пострадал. Часть мощностей повреждена, а некоторые страны не могли отгружать нефть из-за блокады в Ормузском проливе.