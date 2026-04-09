Назван предел падения доллара

Падение курса доллара по отношению к рублю продолжится, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Предел ослабления американской валюты он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

В среду, 8 апреля, в ходе торгов курс доллара упал до 77 рублей.

Основным фактором, который повлиял на соотношения рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке, рассказал эксперт. Так, в ходе конфликта вокруг Ирана увеличилась стоимость ближневосточной нефти, потому что возросли риски при ее доставке, а также стал возникать дефицит топлива на рынке, который компенсировался более активными покупками российского энергоресурса.

Владимир Григорьев, экономист

«Доходы от российской нефти, которая продавалась в марте, ожидаются в апреле и, наверное, в еще большем объеме в мае, но рынок уже эти вещи отыгрывает, ожидая долларовой инъекции, которую получит российский рынок. Понятно, что это способствует стабилизации спроса и предложения и влияет на укрепление рубля»

По мнению Григорьева, в этой связи рубль может укрепиться до 75-76 за доллар. Однако при определенных обстоятельствах он допустил и большее ослабление американской валюты.

«Может вмешаться геополитика. То, что сейчас произошло некое перемирие, Америка отступила — это очень шаткий и хрупкий баланс. Это раз, и потом цена на нефть упала, но это пока не ликвидировало ни дефицит на рынке, ни возросшие риски транспортировки ближневосточной нефти, ни повреждения инфраструктуры, которые в любом случае там произошли. Пока мы не знаем, как это отразится. Даже если, предположим, не будет активных боевых действий, все равно эхо этих вещей, связанное с влиянием на рынок нефти, будет сохраняться еще какой-то период времени», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Более сильное укрепление рубля, по его словам, может произойти, если нефть будет стабильно долго оставаться дорогой.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщал, что курс доллара до наступления лета может опуститься до 75 рублей на фоне слабого спроса на иностранную валюту, комфортного предложения и высокой ключевой ставки.