Три китайских танкера с нефтью приготовились покинуть Ормузский пролив

Огромные суда с сырой нефтью подошли к выходу из Персидского залива, чтобы первыми проверить безопасность маршрута после соглашения о перемирии США и Ирана.

Суда Cospearl Lake, He Rong Hai и Yuan Hua Hu ожидают возможности выйти в открытое море, передает Bloomberg.

На их борту находится около 2 млн баррелей иракской и саудовской нефти. Танкеры транслируют данные о китайской принадлежности для обеспечения безопасности при проходе через контролируемые Ираном воды.

Владельцы грузов внимательно изучают условия недавнего перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines заявила о необходимости убедиться в стабильности ситуации.

«Как это реализуется на воде – вот что нам действительно нужно понять», – отметил новый президент фирмы Джотаро Тамура.

Вместе с китайскими кораблями у входа в пролив со стороны ОАЭ скопилась целая армада. Там находятся саудовские и индийские супертанкеры, которые оказались заблокированы в регионе из-за конфликта. Иранские власти ранее предупреждали, что для транзита по-прежнему требуется специальное разрешение.

Напомним, первые гражданские суда пересекли Ормузский пролив после объявления перемирия между США и Ираном. Ранее два крупных контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping успешно проходили через эту акваторию.