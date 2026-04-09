Цены на нефть взлетели

Котировки на азиатских фондовых биржах снизились, а мировые цены на энергоносители вновь пошли вверх из-за сомнений инвесторов в надежности американо-иранского соглашения о прекращении огня, сообщает Associated Press.

Баррель нефти Brent подорожал на 2,4% до 97,02 доллара, а эталонная американская нефть выросла на 3,3% до 97,50 доллара. Ранее стоимость нефти опускалась ниже 92 долларов после объявления о временном перемирии.

Иран вновь закрыл Ормузский пролив в ответ на удары Израиля по Ливану, в результате которых погибли и пострадали сотни человек. Ормузский пролив остается критическим пунктом для мировой энергетики, несмотря на требования США о возобновлении его работы. На долю этого маршрута приходится пятая часть мировых поставок нефти.

На фондовых рынках Азии индексы заметно снизились: Nikkei 225 упал на 0,9% до 55 824,30, Kospi – на 1,6% до 5 776,03. Индекс Hang Seng снизился на 0,4% до 25 801,87, а Shanghai Composite – на 0,7% до 3 965,70. Австралийский S&P/ASX 200 и тайваньский Taiex потеряли по 0,1%. Американские фьючерсы также снизились более чем на 0,1%.

Ожидается, что переговоры о возможном постоянном прекращении войны могут пройти в Пакистане уже в пятницу. Делегацию США, по сообщениям, возглавит вице-президент JD Vance. Ранее на Уолл-стрит наблюдался рост: S&P 500 вырос на 2,5%, Dow Jones – на 2,9%, Nasdaq – на 2,8% после объявления президентом Дональдом Трампом о двухнедельном перемирии с Ираном.

Акции авиакомпаний и круизных операторов также подорожали на фоне надежд на деэскалацию конфликта и снижение топливных затрат. В частности, United Airlines прибавила 7,9%, American Airlines – 5,6%, Carnival – 11,2%.

Цена нефти марки Brent снизилась на 15% после договоренности о перемирии между США и Ираном.

США и Иран оказались на пороге срыва перемирия из-за разногласий по условиям прекращения конфликта и статусу Ормузского пролива.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отметил неизбежность катастрофического дефицита нефти в ближайшее время.