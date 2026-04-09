ЕС изучает «наихудшие сценарии» из-за цен на нефть и газ

В настоящее время изучаются «наихудшие сценарии» в связи с повышением цен на топливо. Об этом сообщил Financial Times еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива вновь поставили Европу перед жесткими энергетическими реалиями, пишет РИА Новости.

Рост цен на нефть и газ уже спровоцировал введение нормирования авиационного и дизельного топлива в Италии и Словении. В Брюсселе опасаются повторения сценария 2022 года, когда отказ от российских энергоносителей обернулся экономическим шоком.

Чтобы сдержать кризис, Еврокомиссия намерена снизить налоги и акцизы на топливо и электроэнергию, выделить 30 млрд долларов субсидий энергоемким отраслям и населению, а также ввести потолок цен и налог на сверхприбыль для энергокомпаний. Однако, как отмечают аналитики, эти меры должны быть строго временными. Их затягивание грозит раскручиванием инфляции и ростом бюджетного дефицита, который в 2025 году может достичь 3,3% ВВП, а госдолг — 85%.

Ситуация усугубляется тем, что только девять стран ЕС являются самодостаточными, остальные зависят от брюссельских субсидий. В зоне наибольшего риска — Италия, Франция, Бельгия, Румыния и Словакия. ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 2,6% в этом году, а счета за импорт топлива уже выросли на 14 млрд евро.

По мнению экспертов, Брюссель сейчас может позволить себе лишь точечные меры на национальном уровне. Главная угроза — долгосрочное ценовое и бюджетное истощение, которое способно подорвать экономику союза. Отмена поддержки приведет к новому скачку тарифов, ослаблению промышленности и замедлению роста ВВП, но и ее сохранение несет серьезные риски.