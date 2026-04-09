В Германии зафиксировали максимальный уровень банкротств с 2005 года

Более 4,5 тыс. предприятий в Германии были признаны банкротами за первые три месяца года. Это максимальный квартальный показатель с 2005 года, сообщает Институт исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).

Текущий уровень банкротств выше, чем в годы мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

В институте отметили, что в марте число банкротств "значительно выросло, вопреки ожиданиям". Неплатежеспособными были признаны 1,7 тыс. компаний - на 71% больше, чем в среднем за тот же месяц в предкризисные 2016-2019 годы.

"Наши индикаторы оставляют мало оснований для оптимизма относительно второго квартала. Мы ожидаем сохранения повышенного уровня банкротств. Высокие показатели марта могут повториться", - сказал эксперт института Штеффен Мюллер.

В марте больше всего банкротств было зафиксировано в строительстве, торговле, сфере услуг.