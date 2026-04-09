В КНР раскрыли, почему Моди испугался платить долларами за иранскую нефть

Танкер с иранской нефтью неожиданно сменил курс и вместо Индии отправился в Китай. Выяснилось, что все дело с оплатой: Иран потребовал полной оплаты в долларах, а Индия решила не идти на такой риск.

Некоторые считают, что это всего лишь срыв обычной нефтяной сделки, но за этим стоят глубинные факторы американо-израильских санкций и геополитических игр, пишет китайское издание Sohu. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный перевод статьи.

«600 000 баррелей иранской сырой нефти, которые первоначально планировалось отправить в порт Вади-Дина в Индии, внезапно развернулись и направились прямиком в Дуньин, Китай», – говорится в публикации.

В статье отмечается, что когда танкер загружал сырую нефть на острове Халк в Персидском заливе, индийский нефтеперерабатывающий завод уже внес 15 % депозита. Согласно практике последних семи лет, оставшийся платеж должен быть оплачен в течение 30 дней после прибытия товара. Однако иранская нефтяная компания внезапно изменила условия оплаты, прямо оговорив, что предоплата должна быть произведена полностью в долларах или евро. В итоге Индия и Иран не смогли договориться, и танкер с нефтью направился в Китай.

«Почему Индия не осмелилась заплатить за 600 000 баррелей сырой нефти? Она не только боится переступить красную черту санкций США, но и боится обидеть Иран», – пишут китайские журналисты.

В КНР припомнили, что в феврале премьер-министр Индии Моди совершил свой первый государственный визит в Израиль. Он не только принял высшую награду Почета, врученную президентом, но и прямо заявил, что Индия является родиной Израиля. Это, несомненно, задело Иран, ведь Иран и Израиль долгое время находились в оппозиции, и заявление Индии является откровенным подлогом в глазах Тегерана.

В Китае добавили, что США на 30 дней сняли санкции с иранской нефти для стабилизации рынка. Данное правило будет действовать до 19 апреля. В течение этого периода Индия может закупать иранскую сырую нефть по определенным каналам, но по истечении периода действия исключения любая транзакция может повлечь за собой вторичные санкции.