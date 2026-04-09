Танкер ушел в Китай: в КНР раскрыли, почему Моди испугался платить долларами за иранскую нефть
Танкер с иранской нефтью неожиданно сменил курс и вместо Индии отправился в Китай. Выяснилось, что все дело с оплатой: Иран потребовал полной оплаты в долларах, а Индия решила не идти на такой риск.
Некоторые считают, что это всего лишь срыв обычной нефтяной сделки, но за этим стоят глубинные факторы американо-израильских санкций и геополитических игр, пишет китайское издание Sohu. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный перевод статьи.
«600 000 баррелей иранской сырой нефти, которые первоначально планировалось отправить в порт Вади-Дина в Индии, внезапно развернулись и направились прямиком в Дуньин, Китай», – говорится в публикации.
В статье отмечается, что когда танкер загружал сырую нефть на острове Халк в Персидском заливе, индийский нефтеперерабатывающий завод уже внес 15 % депозита. Согласно практике последних семи лет, оставшийся платеж должен быть оплачен в течение 30 дней после прибытия товара. Однако иранская нефтяная компания внезапно изменила условия оплаты, прямо оговорив, что предоплата должна быть произведена полностью в долларах или евро. В итоге Индия и Иран не смогли договориться, и танкер с нефтью направился в Китай.
«Почему Индия не осмелилась заплатить за 600 000 баррелей сырой нефти? Она не только боится переступить красную черту санкций США, но и боится обидеть Иран», – пишут китайские журналисты.
В КНР припомнили, что в феврале премьер-министр Индии Моди совершил свой первый государственный визит в Израиль. Он не только принял высшую награду Почета, врученную президентом, но и прямо заявил, что Индия является родиной Израиля. Это, несомненно, задело Иран, ведь Иран и Израиль долгое время находились в оппозиции, и заявление Индии является откровенным подлогом в глазах Тегерана.
В Китае добавили, что США на 30 дней сняли санкции с иранской нефти для стабилизации рынка. Данное правило будет действовать до 19 апреля. В течение этого периода Индия может закупать иранскую сырую нефть по определенным каналам, но по истечении периода действия исключения любая транзакция может повлечь за собой вторичные санкции.
«В конце концов, неловкая ситуация, с которой столкнулась Индия, заключается в том, что она хочет не только получать дешевую сырую нефть из Ирана, но и пытается угодить США и Израилю», – подытожили в Китае.