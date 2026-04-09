Мишустин заявил о ратификации двух торговых соглашений между РФ и ОАЭ
Россия и Объединенные Арабские Эмираты ратифицируют два торговых соглашений.
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Рассмотрим ратификацию двух соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Первое - об экономическом партнерстве по линии Евразийского экономического союза, участником которого также является и Россия. Согласно ему, для экспортеров наших стран вводится режим свободной торговли на основе специальных преференций при выходе на рынки друг друга. Таможенные пошлины будут отменены, или существенно снижены для 85% товаров", - указал премьер.
По его словам, бизнес сможет на выгодных условиях наращивать взаимные поставки, а для граждан государств "пятерки" пополнится ассортимент востребованной продукции.
Второе двустороннее соглашение коснется торговли услугами и инвестициях между Москвой и Абу-Даби, продолжил Мишустин.
"Его реализация откроет дополнительные возможности для работы отечественных предпринимателей на эмиратском рынке по 64 новым направлениям. Среди них инженерные, юридические, компьютерные, медицинские сервисы и многие другие. Также исследования, пассажирские, грузовые, железнодорожные перевозки и другие виды услуг", - пояснил он.
Российские компании смогут создавать филиалы и использовать преимущества отдельных свободных экономических зон Объединенных Арабских Эмиратов, уточнил глава кабмина. В свою очередь бизнес Эмиратов получит право на участие в уставном капитале предприятий РФ еще в 12 секторах, включая образовательные, транспортные услуги, розницу и индустрию гостеприимства.
"Рассчитываю, что проекты федеральных законов в кратчайшие сроки пройдут рассмотрение в Госдуме, и вступление соглашений в силу создаст надежную правовую базу для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Объединенных Арабских Эмиратов, что важно для выполнения поставленной президентом задачи о формировании сети устойчивых партнерств с дружественными странами". - резюмировал он.