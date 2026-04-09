«Мир изменился»: в Европе признали зависимость сразу от двух стран

Генеральный директор Siemens Digital Industries Седрик Найке заявил в беседе с Deutsche Welle, что Европе не удастся преодолеть зависимость от США и Китая. По его словам, «мир изменился», и теперь в нем появляются новые чемпионы — в Китае, США и, возможно, в определенной степени в Индии, передает «Пул N3».

Топ-менеджер пояснил, что Китай остается мировой фабрикой, поэтому для успеха на его рынке необходимо быть сверхконкурентоспособным.

Именно поэтому Siemens перевел часть НИОКР и цепочек поставок в Китай, а также переместил некоторые ресурсы в США. К этим изменениям, подчеркнул Найке, нужно адаптироваться и инвестировать на опережение.

Он также назвал иллюзией попытки создать полностью европейскую программную экосистему, а также собственные ПК и графические процессоры. Реальность такова, что мир чрезвычайно взаимозависим, и это хорошо, пока страны зависят друг от друга. Европе необходимо сотрудничать и искать способы совместной работы, резюмировал глава Siemens Digital Industries.