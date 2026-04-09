Индекс Мосбиржи отреагировал на объявление пасхального перемирия Путиным

Индекс Мосбиржи вечером в четверг, 9 апреля, за несколько минут прибавил 0,5% — если в 22:04 мск бенчмарк был на уровне 2736,4 пункта, то к 20:12 мск достиг на пике 2750,31 пункта. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 761,72 пункта (-0,12%), индекс РТС составлял 1 111,05 пункта (-0,12%).

Вечером показатель значительно подрос. По мнению аналитиков, на IMOEX2 повлияло то, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной.

Российский рынок акций упал

Журналисты заметили, что по состоянию на 22:35 мск индекс откатился к 2745,16 пункта (-0,73%).

Эксперты уточнили, что лучше рынка в целом выглядят акции АЛРОСА (+0,9%), «Русала» (+0,2%), X5 (+0,2%). В лидерах падения в индексе бумаги ЮГК (-2,1%), АФК «Система» (-1,99%), «Сургутнефтегаза» (привилегированные акции, -1,67%).

Ранее сообщалось, что 13 марта 2025 года российский рынок акций поднялся вверх после слов Владимира Путина о том, что Москва согласна на 30-дневное перемирие с Киевом.

Основную сессию индекс Мосбиржи завершил на отметке 3121,57 пункта. Однако в первые минуты торгов на вечерней сессии IMOEX2 резко пошел вверх. К 19:11 мск он достиг отметки в 3205,4 пункта.