«Провал и катастрофа» для Запада: итоги закрытия Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива привело к неожиданным экономическим последствиям для Запада. Как написал Bloomberg, российские трейдеры за март получили внеплановую выручку в $2 млрд из-за резкого роста цен на Urals и частичного снятия американских санкций, передает РИА Новости. С западной точки зрения, отмечает агентство, это «провал и катастрофа».

Однако уже на следующий день Bloomberg опубликовал коммюнике американских нефтедобывающих компаний, которые возмущены необходимостью платить Ирану около $2,5 млн за проход танкеров через пролив. Нежелание нести незапланированные расходы маскируется под заботу о конечном потребителе: мол, удорожание ляжет на плечи покупателей топлива.

При этом аналитики Rystad Energy подсчитали, что за тот же март американские экспортеры нефти выручили сверх плана порядка $5 млрд — основная марка WTI подорожала с $65 до $110 за баррель. По оценкам Financial Times, если цена удержится на уровне $100 и выше, нефтетрейдеры США до конца года получат дополнительные $63,4 млрд.

Сравнивать нефтяные барыши с военными расходами ($45 млрд за 40 дней) неверно, пишут авторы. В 2025 году США экспортировали в среднем 4 млн баррелей нефти в сутки, а нефтегазовый сектор сформировал 7% ВВП страны — более $1,5 трлн. Вашингтон и население не переживают по поводу статуса нефтегазоколонки, а, напротив, гордятся им.

Даже если завтра Трамп начнет выводить флот, а Иран откроет судоходство, цены не вернутся к прежним значениям, говорится в материале. По данным Kpler, за 40 дней операции на рынок не поступило 270 млн баррелей нефти, а удары по заводам в Заливе вывели еще 120 млн баррелей нефтепродуктов.

На ликвидацию дефицита потребуется не менее полугода. Иран сегодня экспортирует больше нефти, чем до войны, и будет медленно открывать ворота пролива.