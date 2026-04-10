Сбербанк ухудшил прогноз по ключевой ставке и инфляции по итогам года

Сбербанк ухудшил прогноз по ключевой ставке и инфляции на конец текущего года. Так, госбанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка опустится лишь до 13% ( ранее прогноз составлял 12%), а инфляция будет на уровне 6,5% ( ранее 5,7%). Об этом заявил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на конференции Domclick Digital Day.

По словам Матовникова, на ближайшем заседании по ставке Банку России предстоит сделать сложное решение из-за ускорения инфляции и сокращения экономики.

«Скорее всего, ставка будет снижена. Наверное, были бы аргументы даже для того, чтобы снизить ее на один процентный пункт (п.п.). Но пока в целом рынок ожидает 50 пунктов. И в целом мы предполагаем, что такое движение ближайшие несколько заседаний продолжится», — пояснил Матовников.

При этом он уточнил, что снижение ключевой ставки на 2 п.п. может упростить ситуацию в экономике, но не сможет развернуть сложившиеся тренды на ее сжатие.

Согласно февральскому прогнозу Банка России, в 2026 году он ждет среднюю ключевую ставку на уровне 13,5-14,5% годовых. А прогноз по инфляции на текущий год составляет 4,5-5,5%.