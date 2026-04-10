Кризис вынудил ЕС значительно нарастить импорт российского СПГ

В первом квартале 2026 года поставки с «Ямал СПГ» в страны Евросоюза выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5 млн тонн. Из них 1,8 млн тонн пришлось на март. Как подсчитала экологическая организация Urgewald, ЕС потратил на этот газ около €2,88 млрд, передает Financial Times.

Большую часть российского СПГ в Евросоюз поставляет именно «Ямал СПГ». С января по март на страны блока пришлось 97% всех отгрузок предприятия (69 из 71 партии). Год назад этот показатель составлял 87%.

Рост импорта из России произошел на фоне сокращения поставок катарского газа после ударов по объектам QatarEnergy и блокады Ормузского пролива, через который до начала военной операции США и Израиля против Ирана проходило более 30% мирового СПГ.

По данным Еврокомиссии, в 2026 году более 66% СПГ, импортированного в ЕС, поступило из США — это самый высокий уровень зависимости от американских поставок на сегодняшний день.

При этом в 2027 году Евросоюз намерен полностью запретить поставки сжиженного природного газа из России. С 30 сентября запрет коснется и трубопроводного газа. В марте еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен назвал ошибкой саму идею возобновления импорта энергоносителей из России.

В Москве считают санкции незаконными. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что запрет российского газа подтолкнет Европу к критической зависимости от США.