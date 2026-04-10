Китай начал тратить свои запасы нефти

Пекин разрешил государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) использовать коммерческие запасы нефти для стабилизации поставок на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

В том числе доступ к нефтяным резервам получили крупнейшие китайские производители — Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC). Объем допустимого изъятия не уточняется, но аналитики Energy Aspects подсчитали, что Китай способен выделять из запасов миллион баррелей в сутки с апреля по июнь.

Общий объем китайских резервов нефти FGE NexantECA оценивает в 1,4 миллиарда баррелей. Аналитическая компания Kayrros полагает, что наземные коммерческие запасы составляют 851 миллион баррелей, а стратегические резервы — 413 миллионов. Еще около 130 миллионов баррелей находятся в подземных хранилищах.

В среднем Китай импортирует порядка 11 миллионов баррелей нефти в сутки. Таким образом, при сохранении объемов переработки и полной остановке импорта коммерческих запасов ему хватит на 2,5 месяца, а всех — примерно на четыре месяца.

Ранее агентство подсчитало, что в России из-за роста мировых цен на нефть, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ираном Ормузского пролива, в апреле сборы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастут в два раза по сравнению с мартом, до 700 миллиардов рублей, и на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.