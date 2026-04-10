ЦБ разъяснил причины роста экономики на фоне снижения инвестиций

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин пояснил, почему экономика страны в 2025 году показала рост на фоне сокращения инвестиций.

По данным ЦБ РФ, инвестиции в основной капитал (ИОК) в реальном выражении в 2025 году были меньше на 2,3%, чем годом ранее. При этом объем ВВП увеличился на 1%.

"Во-первых, наши производственные возможности определяются не инвестициями сегодняшнего дня, а уже введенными в действие мощностями. Это уже построенные дороги, заводы, инфраструктура. Поэтому для того, чтобы производственные возможности, потенциальный ВВП экономики, устойчиво возрастали, достаточно, чтобы объем инвестиций превосходил выбытие основного капитала", - отметил Заботкин в социальных сетях.

Также, по его данным, объем инвестиций очень сильно вырос в 2022-2024 годах. Даже несмотря на прошлогоднее снижение, объем ИОК в 2025 году в реальном выражении был на 24% - на четверть - выше, чем в 2021 году, и на 33% - на треть - больше, чем в 2019 году.

"Для понимания масштаба - они составили 42,6 триллиона рублей. Это очень значительное, я бы сказал, коренное увеличение инвестиционной активности. И если инвестиции просто сохранятся вблизи достигнутых уровней, этого будет достаточно, чтобы производственные возможности нарастали быстрее, чем раньше. И наша экономика, ее ВВП продолжали расти", - подчеркнул замглавы регулятора.

Кроме того, отметил Заботкин, в 2025 году было много отраслей, где инвестиции выросли.