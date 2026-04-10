ЦБ разъяснил причины роста экономики на фоне снижения инвестиций
Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин пояснил, почему экономика страны в 2025 году показала рост на фоне сокращения инвестиций.
По данным ЦБ РФ, инвестиции в основной капитал (ИОК) в реальном выражении в 2025 году были меньше на 2,3%, чем годом ранее. При этом объем ВВП увеличился на 1%.
"Во-первых, наши производственные возможности определяются не инвестициями сегодняшнего дня, а уже введенными в действие мощностями. Это уже построенные дороги, заводы, инфраструктура. Поэтому для того, чтобы производственные возможности, потенциальный ВВП экономики, устойчиво возрастали, достаточно, чтобы объем инвестиций превосходил выбытие основного капитала", - отметил Заботкин в социальных сетях.
Также, по его данным, объем инвестиций очень сильно вырос в 2022-2024 годах. Даже несмотря на прошлогоднее снижение, объем ИОК в 2025 году в реальном выражении был на 24% - на четверть - выше, чем в 2021 году, и на 33% - на треть - больше, чем в 2019 году.
"Для понимания масштаба - они составили 42,6 триллиона рублей. Это очень значительное, я бы сказал, коренное увеличение инвестиционной активности. И если инвестиции просто сохранятся вблизи достигнутых уровней, этого будет достаточно, чтобы производственные возможности нарастали быстрее, чем раньше. И наша экономика, ее ВВП продолжали расти", - подчеркнул замглавы регулятора.
Кроме того, отметил Заботкин, в 2025 году было много отраслей, где инвестиции выросли.
"Это как раз те отрасли, в которых требуется расширение производственных мощностей в связи со структурным ростом спроса на их продукцию. Такая картина - это одно из проявлений перестройки экономики. При структурных сдвигах синхронного роста инвестиций по всем отраслям заведомо быть не может. Так же, как не может быть синхронного роста занятости во всех отраслях. Ведь если все растет одинаково и одновременно - структура экономики не изменится", - резюмировал он.