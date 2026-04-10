Суд отложил рассмотрение иска Центробанка к Euroclear

Арбитражный суд Москвы перенес на 15 мая слушание иска Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро, что составляет примерно 18,2 трлн рублей, сообщил один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Центробанк подал иск в декабре. Регулятор пояснил, что требует возместить убытки из-за невозможности распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами, заблокированными Euroclear, передает РИА «Новости».

По словам представителей Банка России, размер иска включает как стоимость замороженных активов, так и упущенную выгоду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России.

Ранее столичный арбитраж зарегистрировал заявление регулятора к европейскому фонду на сумму более 18 трлн рублей.

Сам депозитарий заявил о намерении защищать свою позицию в ходе разбирательств.