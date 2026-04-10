Страны Азии требуют от США продлить послабления по нефти из России

Ряд азиатских стран требует от США продлить ослабление санкций на российскую нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, среди таких стран — Индия и Филиппины. Текущее разрешение на покупку нефти истекает 11 апреля.

Также, как отмечает Bloomberg, Нью-Дели добивается распространения послаблений и на российский СПГ.

Агентство указывает, что ситуация усиливает разногласия между союзниками: европейские страны выступают за ужесточение ограничений, тогда как государства Азии сталкиваются с дефицитом энергоресурсов.

Ранее в Financial Times сообщали, что азиатские страны столкнулись с энергетическим кризисом на фоне конфликта США и Ирана.

Bloomberg писал, что доходы России от экспорта нефти могут вырасти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.