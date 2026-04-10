Война на Ближнем Востоке нанесла удар по агросектору Украины

Боевые действия на Ближнем Востоке нанесли серьезный ущерб украинским фермерам из-за возросшей вдвое стоимости топлива.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

— Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что украинские фермеры мало что могут сделать для компенсации затрат на топливо и удобрения, которые им приходится импортировать. Один из специалистов заявил, что запасаться топливом для сбора урожая нужно уже сейчас, в противном случае ситуация приведет к полному краху, передает агентство.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые входят в состав Евросоюза, а также другие государства должны сделать из ситуации на Ближнем Востоке выводы относительно безопасности. Политик подчеркнул, что любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке «масштабируют вызовы» для экономики и стоимости жизни в каждой стране.