СМИ сообщили о неожиданном ударе Ирана по Украине

Ближневосточный вооруженный конфликт негативно сказался на положении украинских аграриев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей», — говорится в материале.

Агентство подчеркивает, что украинские фермерские хозяйства практически лишены возможностей компенсировать возросшие расходы на импорт топлива и удобрений.

По словам источника, необходимо уже сейчас формировать запасы горючего для проведения уборочной кампании. Неспособность собрать урожай грозит катастрофическими последствиями, уверен он.