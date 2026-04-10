Россия и Саудовская Аравия договорились о совместной работе в ТЭК

Вице-премьер России Александр Новак и посол Саудовской Аравии в РФ Сами Мухаммед ас-Садхан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах ТЭК, транспорта и торговли. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Новак отметил, что, несмотря на сложную международную ситуацию, отношения между двумя странами продолжают развиваться. 2026 год объявлен юбилейным — Россия и Саудовская Аравия отмечают 100 лет со дня установления дипломатических отношений. К этой дате приурочен ряд совместных мероприятий.

В этом же году королевство примет участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме, а также в Международном форуме объединённых культур.

Новак подчеркнул, что участие Саудовской Аравии в этих мероприятиях поможет укрепить сотрудничество по ключевым направлениям.