В США заявили о возможном продлении смягчения санкций против России

Президент США Дональд Трамп, вероятно, продлит смягчение санкций против российской нефти, введенное на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что срок действия предыдущего смягчения санкций истекает 11 апреля. Предполагается, что в ближайшее время мера будет продлена.

«Представители Белого дома и Министерства финансов пока не прокомментировали ситуацию», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ряд азиатских стран добивается от властей США продления разрешения на закупки российской нефти в условиях топливного кризиса из-за масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.