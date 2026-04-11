Конфликт на Ближнем Востоке поднимает цены на пластиковые окна и игрушки

Мировые производители пластиковых товаров предупреждают о повышении цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Закупочные цены на пластик для производителей поднялись в 1,5 раза вслед за нефтяными котировками, пишет Bloomberg, ссылаясь на предприятия из Китая, Вьетнама и Индии.

Нефть является главным источником сырья для пластика. А Китай — основной покупатель иранской нефти, вывозить которую из-за блокировки Ормузского пролива почти невозможно. При этом на Китай приходится более 60% мирового экспорта игрушек, поэтому цены на конструкторы и куклы взлетят в первую очередь, говорят эксперты. Какие товары могут еще подорожать и почему — Бизнес ФМ рассказал Георгий Солдатов, генеральный директор холдинга «Адитим»:

Георгий Солдатов, генеральный директор холдинга «Адитим»: «Если посмотреть на карту, где какие пластики производятся, то мы увидим, что на Ближнем Востоке производится много различных примеров. Обрыв цепочки поставок приводит в том числе к подорожанию российских полимеров, потому что все индексы очень быстро меняются и влияют друг на друга. У нас подскочил поливинилхлорид. Еще недавно была цена 75 рублей за килограмм, сейчас 105 рублей. Были бомбежки по арабским странам, где огромное количество заводов нефтехимических, в том числе полимерных. Многие заводы объявили форс-мажор и просто остановились. Разорваны цепочки поставки сырья, хотя пути доставки — это не только Ормузский пролив, тем не менее, вот этот шок, законтрактованные цены, законтрактованные индексные цены, в том числе по формулам — все это полетело вверх тормашками. Профилисты ПВХ, кто перерабатывает профиль, объявили о повышении цен от 15% до 30% на прошлой неделе. А это повлияет на конечную сумму окна».

Между тем китайские и американские фабрики по производству игрушек начали закупать сырье впрок, чтобы избежать ценового скачка на готовые изделия. К примеру, у компании Lego действуют контракты по старым ценам. Хотя в марте производитель предупредил о том, что к концу года стоимость конструктора вырастет. А в Индии, например, игрушки уже подорожали на 10—20%, сообщает Times of India.