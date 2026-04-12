Россия нарастила закупки турецких сладостей

Поставки кондитерской продукции из Турции в Россию в феврале выросли в 1,5 раза год к году, до более чем 11 млн долларов. Большая часть закупок — на сумму более 6,5 млн долларов — пришлась на выпечку. На втором месте в списке импорта — шоколад, хотя его поставки и сократились по сравнению с прошлым годом. Также в топ-3 закупок вошла карамель.

Поставки кондитерских изделий из Турции выросли в том числе из-за реэкспорта продукции других стран, отмечает директор по маркетингу компании «Мастерфуд» Тимофей Садырин.

Тимофей Садырин директор по маркетингу компании «Мастерфуд» «Много ли это? Однозначно нет. Почему: 11,5 млн в месяц — это доля российского рынка. Следующее: внутреннее производство в 2025 году превышало импорт примерно где-то в 12,5 раза. А за январь — октябрь прошлого года всего турецких сладостей завезли примерно на чуть более чем 109 млн. И здесь важна не сама сумма, а динамика. В чем это выражалось? В том, что рост в 1,5 раза год к году и смещение в выпечку, в том, что Турция закрепляется там, где наши фабрики немножко отстают. И здесь есть три основные причины: первое — это логистика хорошая, второе — это то, что через Турцию идет еще и другая продукция, то, что Европа раньше поставляла, третье — это то, что в Турции делается продукция из в большинстве своем хорошей внутренней составляющей, это какао-бобы, масло. И я бы еще добавил все-таки четвертый момент: наши потребители хотят новинки, и многие сети хотят удивить потребителей и привязать именно к своим локациям какие-то новинки, давать какие-то особые вкусы, что-то новое. И как бы ни говорили про латиницу на упаковках, это тоже значимо, потому что у нас в голове, у российских потребителей, все, что написано на латинице, всегда стоит и дороже, и ценность в голове выше, чем кириллицы. И поэтому новинки, которые приходят к нам из Турции, дают дополнительную ценность для сетей. Это точка роста для наших фабрик, чтобы двигаться в таком же направлении».

В прошлом году до максимальных значений за два года вырос экспорт сладостей в Россию из ЕС — по данным Евростата, за 11 месяцев 2025 года поставки из Евросоюза в сумме превысили 703 млн евро. Крупнейшим поставщиком осталась Германия. Также в топ-5 экспортеров вошли Италия, Польша, Бельгия и Болгария.