Великобритании следует привыкнуть, что действия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут оказывать значительное влияние на мировую энергетику, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 10 апреля премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер обвинил Москву и Вашингтон в скачках цен на электроэнергию.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова главы британского кабмина.

«Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию, надо привыкать», — отметил Песков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в Европе наступил мощнейший кризис в сфере энергетики. Он уточнил, что в дальнейшем ситуация, на фоне роста цен на топливо, может стать еще хуже для ЕС.