Великобритании следует быть готовой к тому, что ценовые колебания на электроэнергию могут вызвать как решения российского президента Владимира Путина, так и действия американского лидера Дональда Трампа. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем российского лидера.

© Московский Комсомолец

В воскресенье, 12 апреля, представитель Кремля комментировал международную политическую обстановку. Он акцентировал внимание на том, что Россия и Соединенные Штаты, наряду с главами государств, играют центральную роль в геополитических процессах. Следовательно, Соединенному Королевству придется адаптироваться к нестабильности цен, вызванной их политическими шагами.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ коснулся вопроса ситуации на Украине. Песков отметил, что разногласия между Москвой и Киевом по территориальным вопросам исчисляются незначительным расстоянием. Это, по его мнению, открывает возможность для скорейшего разрешения конфликта. Тем не менее, для достижения этого необходимо, чтобы Владимир Зеленский принял определенные, уже известные решения.