Президент США не исключил нового повышения цен на топливо

Президент США Дональд Трамп не исключил, что цены на топливо в стране могут вырасти к ноябрю, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Об этом он заявил в эфире американского телевидения, передает ТАСС.

В воскресенье Трамп дал интервью телеканалу Fox News. Его спросили, вырастут ли к осенним выборам цены на нефть и газ из-за войны с Ираном.

«Я надеюсь, что нет. Я думаю, что может быть так, а может быть, останется на том же уровне. Возможно, будет немного выше, но должно быть примерно так же», — сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, конфликт «продлится не так долго».

Между тем, из-за блокады Ормуза цена на нефть может подняться выше 150 долларов уже на предстоящей неделе. Такой прогноз дал в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. https://x.com/kadmitriev/

Аналитики Financial Times также предупреждают, что неудачные переговоры в Пакистане и последующая блокада Ормуза, объявленная Трампом, могут серьезно повлиять на настроения на рынке. Уже завтра, вероятно, повысится спрос на активы-убежища.