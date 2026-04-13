Китай придерживается точки зрения, согласно которой в тарифных войнах не бывает победителей. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он комментировал угрозу президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в размере 50% на китайские товары в случае оказания Пекином помощи Тегерану.

"Позиция китайской стороны по данному вопросу абсолютно ясна - в тарифных войнах не бывает победителей", - подчеркнул Го Цзякунь.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести пошлины в отношении Китая в размере 50% в случае, если он окажет военную помощь Ирану.