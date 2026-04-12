Глава Eni призвал ЕС пересмотреть отказ от газа РФ на фоне энергокризиса
Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци призвал пересмотреть планы Евросоюза по отказу от российского сжиженного природного газа к 2027 году на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает миланская Corriere della sera.
Выступая на мероприятии в политической школе партии "Лига", Дескальци заявил, что конфликт в Иране и возможное закрытие Ормузского пролива стали "самым значительным событием за последние 40 лет" для мировой энергетики. По его словам, в условиях кризиса Европе необходимы "чрезвычайные меры", включая временную приостановку запрета на импорт около 20 млрд кубометров российского СПГ. Подобную позицию высказал и глава входящей в правительственную коалицию партии "Лига", вице-премьер и глава минтранса Маттео Сальвини. Он публично высказался за возобновление поставок углеводородов из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого в Италии все чаще говорят о введении так называемого "энергетического локдауна": перехода на дистанционное обучение, удаленку и отказ от летнего отпуска.
"Если все будут использовать голову по назначению, ни к каким ограничительным мерам прибегать не придется. Войны в Иране и на Украине должны закончиться дипломатическим путем. Мы не можем вводить санкции в отношении всех стран, которые нам поставляют энергоресурсы, иначе скоро, чтобы заправить полный бак, людям придется брать кредит. Поэтому решение пойти по пути пересмотра санкций в отношении России, как это делают уже США и некоторые другие страны, на мой взгляд, было бы мудрым", - заявил Сальвини итальянским журналистам во время пресс-подхода, пояснив, что вновь приобретать российский газ Италия сможет только после завершения конфликта.
Дескальци в свою очередь также обратил внимание на уязвимость европейского топливного рынка. По его данным, в минувшие выходные около 600 автозаправочных станций остались без дизельного топлива. Он подчеркнул, что Европа должна наращивать собственное производство топлива и снижать зависимость от внешних поставок. Отдельно глава Eni указал на структурные проблемы отрасли: за последние два десятилетия в Европе было закрыто 36 нефтеперерабатывающих заводов. В результате регион импортирует около 35 процентов авиационного топлива при общем потреблении порядка 60 млн тонн в год.