Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци призвал пересмотреть планы Евросоюза по отказу от российского сжиженного природного газа к 2027 году на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает миланская Corriere della sera.

Выступая на мероприятии в политической школе партии "Лига", Дескальци заявил, что конфликт в Иране и возможное закрытие Ормузского пролива стали "самым значительным событием за последние 40 лет" для мировой энергетики. По его словам, в условиях кризиса Европе необходимы "чрезвычайные меры", включая временную приостановку запрета на импорт около 20 млрд кубометров российского СПГ. Подобную позицию высказал и глава входящей в правительственную коалицию партии "Лига", вице-премьер и глава минтранса Маттео Сальвини. Он публично высказался за возобновление поставок углеводородов из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого в Италии все чаще говорят о введении так называемого "энергетического локдауна": перехода на дистанционное обучение, удаленку и отказ от летнего отпуска.

"Если все будут использовать голову по назначению, ни к каким ограничительным мерам прибегать не придется. Войны в Иране и на Украине должны закончиться дипломатическим путем. Мы не можем вводить санкции в отношении всех стран, которые нам поставляют энергоресурсы, иначе скоро, чтобы заправить полный бак, людям придется брать кредит. Поэтому решение пойти по пути пересмотра санкций в отношении России, как это делают уже США и некоторые другие страны, на мой взгляд, было бы мудрым", - заявил Сальвини итальянским журналистам во время пресс-подхода, пояснив, что вновь приобретать российский газ Италия сможет только после завершения конфликта.

Дескальци в свою очередь также обратил внимание на уязвимость европейского топливного рынка. По его данным, в минувшие выходные около 600 автозаправочных станций остались без дизельного топлива. Он подчеркнул, что Европа должна наращивать собственное производство топлива и снижать зависимость от внешних поставок. Отдельно глава Eni указал на структурные проблемы отрасли: за последние два десятилетия в Европе было закрыто 36 нефтеперерабатывающих заводов. В результате регион импортирует около 35 процентов авиационного топлива при общем потреблении порядка 60 млн тонн в год.