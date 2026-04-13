Иранский кризис ударил по кошельку Европейского союза

Иранский кризис обернулся для Европейского союза серьезным ростом расходов. На это посетовала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, причиной этого стала блокада Ормузского пролива, ударившая по европейской экономике. За 44 дня конфликта траты ЕС на энергоресурсы выросли на 22 миллиарда евро. При этом физический объем импорта, как уточнила фон дер Ляйен, «не увеличился ни на одну молекулу».

По подсчетам исследовательской группы Kpler, ближневосточный кризис вынудил Европейский союз наращивать закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). В I квартале европейский импорт с проекта «Ямал СПГ» в Сибири вырос на 17 процентов и составил 5 миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Евросоюзу эти поставки обошлись примерно в 2,88 миллиарда евро.

В марте 2026 года страны ЕС закупились российским СПГ в рекордных объемах. Поставки выросли на 38 процентов год к году, до исторического максимума в 2,5 миллиарда кубометров