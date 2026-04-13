Цены на газ в Европе отреагировали на заявление Трампа

Цены на природный газ в Европе резко выросли в начале азиатских торгов 13 апреля после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут полномасштабную блокаду Ормузского пролива. Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на нидерландском хабе TTF подскочили на 17% в 5:52 утра по сингапурскому времени (00:52 мск).

Кроме того, продолжительность торговой сессии по этому продукту увеличилась с этой недели с 10 часов до 21 часа, что связано с нестабильной обстановкой и резкими колебаниями цен.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Он также пообещал перехватывать суда и пресекать любые выплаты Тегерану в международных водах. По словам главы Белого дома, американский флот уже приведен в боевую готовность.