Минюст США пообещал судить покупателей иранской нефти

Министерство юстиции США предупредило о судебном преследовании всех, кто приобретает или реализует иранскую нефть, подпадающую под санкции США, заявил исполняющий обязанности министра юстиции – генерального прокурора США Тодд Бланш.

Президент США заявил о намерениях установить «полную блокаду» Ирана на море.

КСИР предупредил, что любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться.