Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский флот приступит к морской блокаде Ормузского пролива в 17:00 мск 13 апреля.

Блокада касается всех судов, следующих в или из иранских портов. Силы США не намерены "препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них"

Мировые СМИ и аналитики уверены, что этот шаг является очень рискованным и грозит военной эскалацией и дестабилизацией мировых энергетических рынков. "РГ" приводит мнения западных экспертов.

Последствия могут быть катастрофическими

По мнению Sky News, если американские военно-морские суда будут направлены в пролив для блокады уже заблокированного Ираном Ормузского пролива, последствия могут быть катастрофическими.

"Это может привести к столкновениям с иранской армадой скоростных маломерных судов, а также к конфронтации с судами других держав, - указывает телеканал. - Этот шаг чреват ответными мерами и эскалацией конфликта со стороны Ирана".

Sky News также подчеркивает, что "Китай не одобрит перехват своих нефтяных танкеров ВМС США".

Цена на нефть вырастет

Как указывает Financial Times, военно-морское эмбарго рискует дестабилизировать мировые энергетические рынки и спровоцировать новый скачок цен на нефть.

"Это также ставит под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие, согласованное США и Ираном в прошлый вторник", - считает газета.

Что делать с кораблями Китая?

"Полное закрытие пролива приведет к еще большему росту цен на нефть и усилит давление на США со стороны международного сообщества, - приводит FT мнение военного аналитика Дженнифер Кавана. - Это определенно показывает, насколько исчерпан у президента США весь спектр возможных вариантов".

Кавана задается вопросом, что произойдет, если через пролив проходит судно из страны Персидского залива или французское судно, которое заплатило пошлину.

"Что будут делать США? Захватят танкер союзника? А теперь предположим, что пошлину заплатило китайское судно. Будем ли мы захватывать китайский танкер? И что будут делать китайцы?", - спрашивает она.

Доходы Ирана снизятся?

Бывший высокопоставленный американский дипломат Деннис Росс, напротив, считает, что операция США "остановит экспорт Ирана и снизит его доходы".

"Это также окажет большое давление на Китай, чтобы тот оказал давление на Иран", - добавил он.

Американский эксперт Вали Наср отметил, что "закрытие пролива окажет большее давление на мировую экономику, чем на Иран".

"Иранцев это устраивает, это продлевает удушающее воздействие на мировую экономику, - сказал он. - Иранцы могли бы закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и тогда США придется с этим разбираться".

Сенатор от демократов Марк Уорнер в эфире CNN указал, что не понимает, как "блокада пролива может подтолкнуть иранцев к его открытию".

"Я не вижу здесь связи", - отметил он.

Пойдут на абордаж

Британская The Guardian отмечает, угроза США перекрыть пролив "повергла мировые рынки в очередной период неопределенности". Газета подчеркивает, что нет понимания, как будет работать сама блокада.

"Эксперты говорят, что маловероятно, что американские военные будут применять против кораблей ракеты или другое оружие, учитывая риск экологической катастрофы, - пишет издание. - Наиболее вероятный вариант - это попытка ВМС США заставить суда изменить курс с помощью угроз, а если это не сработает, они направят вооруженные абордажные отряды для физического захвата кораблей". "Трампу нужно быстрое решение. Но эту задачу сложно выполнить в одиночку, операция нежизнеспособна в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - считает бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Дана Строу. "Хотя Иран, вероятно, пострадает в экономическом плане, этот шаг может стать ударом и для остального мира, особенно для стран Азии, - отмечает The Washington Post. - Географическая обстановка также может сделать военно-морские операции в Персидском заливе опасными. Американские корабли могут быть уязвимы для атак малых судов, а также беспилотников и ракет".

Адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил WP, что США "будут ожидать возможности подняться на борт и, возможно, захватить любые суда, которые заплатят Ирану пошлину". Монтгомери сказал, что это будет менее рискованно для США и гораздо дороже для Ирана. Но для этого "потребуется много эсминцев, много групп для абордажа, обыска и захвата судов".

Что говорят юристы?

The New York Times приводит мнение профессора международного морского права в Военно-морском колледже США Джеймс Краска, который отмечает, что "стороны, находящиеся в состоянии войны, могут осуществлять право "посещения и обыска", то есть останавливать и досматривать даже частные суда в водах, не являющихся нейтральными".

Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

"Блокада Ормузского пролива со стороны США будет означать, что любое судно, пытающееся пройти через этот водный путь, должно будет пройти обыск, и американские силы смогут определить, разрешить ли ему продолжить движение, - сказал он. - Такая блокада может нанести экономический ущерб Ирану. Но это также может поставить в затруднительное положение страны, зависящие от иранской нефти, такие как Китай".

Кроме того, в проливе все еще могут быть мины, а Иран сохраняет возможность запускать ракеты и беспилотники.

Тегеран готовит ответ

В Иране к угрозам США относятся спокойно. В КСИР заявили, что "любое военное судно, которое приблизится к Ормузскому проливу, будет считаться нарушившим перемирие" и "с ним будут сурово и решительно разбираться". Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, обращаясь к американцам, написал в соцсетях: "Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. С так называемой "блокадой" скоро вы будете с ностальгией вспоминать бензин по 4-5 долларов".