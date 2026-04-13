Раскрыто отношение россиян к экономической ситуации в стране

Большинство жителей России (82%) испытывают тревогу по поводу экономической ситуации в стране и считают, что в ближайший год их доходы будут увеличиваться медленнее, чем стоимость питания и услуг ЖКХ. Из них 28% уверены, что это точно произойдет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты первого ежеквартального исследования ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн» под названием «Карта веры и надежд».

77% опрошенных полагают, что контроль над соцсетями и медиа в ближайший год не ослабнет. 66% респондентов не верят в улучшение качества и доступности медицинской помощи по месту жительства.

70% убеждены, что за год не удастся решить проблему кибермошенничества. Кроме того, 78% россиян склонны негативно оценивать ситуацию в мире в целом.

Ранее Росстат сообщил, что с 31 марта по 6 апреля в России инфляция составила 0,19%. Это выше, чем в предыдущие периоды: с 24 по 30 марта она была 0,17%, с 17 по 23 марта также 0,19%, с 11 по 16 марта — 0,08% (из-за праздничного периода, который длился 6 дней), с 3 по 10 марта — 0,11% (за 8 дней), а с 25 февраля по 2 марта — 0,08% (за 6 дней). За месяц, к 6 апреля, цены выросли на 0,17%. С начала года инфляция составила 3,15%.