Стоимость американской валюты на внебиржевом рынке достигла минимума за несколько месяцев, снизившись до отметки 75,92 рубля.

Данные торгов свидетельствуют о заметном укреплении отечественной валюты, передает РИА «Новости». К 11 часам 18 минутам расчетный показатель потерял 75 копеек относительно предыдущего закрытия.

После приостановки операций с долларом на Московской бирже летом 2024 года наиболее репрезентативным индикатором стал юань. Торги китайской валютой проводятся с десяти утра до 19 часов.

Указанный временной промежуток позволяет вычислять стоимость американской валюты через доступные кросс-курсы на международном рынке форекс. Данный механизм служит основным ориентиром для проведения внебиржевых сделок с долларами за рубли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 апреля курс внебиржевого доллара снизился до 78,62 рубля.