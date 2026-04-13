Курс доллара 13 апреля: неожиданное падение и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 апреля, снизился на 1,11%, до 76,97 рубля, передает РБК.

При текущем внебиржевом курсе около 76,5 рубля за доллар существует вероятность, что уже в мае курс может опуститься до 70–75 рублей, сообщил РИА Новости главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

По словам эксперта, дальнейшая динамика курса во многом будет зависеть от экспортных цен. Валютный рынок сейчас фактически предоставлен сам себе, поскольку Минфин при высоких ценах на нефть не совершает покупки валюты для пополнения ФНБ. Пока ведомство не возобновит эти операции, рубль будет оставаться крепким, считает Федоров.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев ранее спрогнозировал, что на текущей неделе курсы доллара, евро и юаня продолжат снижаться в диапазонах 76,5–82 рубля, 89–94 рублей и 11,15–11,8 рубля соответственно. Для сравнения: 4 апреля ЦБ установил курс американской валюты на уровне 79,7 рубля, европейской — 92,1 рубля, китайской — 11,5 рубля.

10 апреля курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 77 рублей, а на международном рынке Forex — ниже 75 рублей. С марта, когда доллар достигал пика в 85 рублей, американская валюта потеряла в цене более 10%.