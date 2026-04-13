ЦБ прокомментировал задержание фигурантов дела о манипулировании рынком

Банк России прокомментировал задержание трех трейдеров Мосбиржи, о которых сообщили в ФСБ. В опубликованном регулятором пресс-релизе говорится, что «были установлены факты манипулирования рынком с использованием информации, распространяемой через Telegram-каналы».

Уточняется, что фигурирующие в деле сделки совершались по личным счетам физлиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи».

«Распространение через Telegram-каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение текущих рыночных цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам», — заявили в Центробанке (ЦБ) РФ.

По итогам проверки ЦБ квалифицировал совершавшиеся действия как манипулирование рынком и направил материалы в правоохранительные органы.

Согласно приведенным ранее данным, в рамках таких операций с акциями 19 крупных российских компаний совершили 55 тысяч сделок, вследствие чего извлекли значительный доход.